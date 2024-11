«Il mercato è tutti i giorni - ha spiegato lo svedese - . Abbiamo un sistema di scouting che ci fa vedere i giocatori, cosa serve e cosa non serve, in loop. Ma oggi non c'è il pensiero di rinforzare qualcosa , poi vediamo cosa succede in questi due mesi; se si rimane uguale, si va avanti », ha detto Ibra.

"Milan-Juve? Non sarà come la Kings League: uno spettacolo più serio"

Ad ogni modo, il Milan di Fonseca può e deve migliorare per proseguire la stagione meglio di come l'ha iniziata. «Serve equilibrio. Perdiamo partite che non devi perdere - ha chiosato Zlatan -. È un bilancio mentale e per il gioco nuovo, quando troveremo equilibrio la squadra andrà molto meglio. Ma siamo positivi, vogliamo migliorare tutti i giorni. Milan-Juventus dopo la sosta? Non sarà come la Kings League, ma un altro tipo di spettacolo più serio».