Milan, Ibrahimovic convocato dalla Svezia. Il CT Andersson: “È unico”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, convocato dalla Svezia per le partite di fine marzo contro Belgio e Azerbaigian. Le ultime news

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà a vestire la maglia della Svezia. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ieri pomeriggio, infatti, Jan Olof 'Janne' Andersson, Commissario Tecnico della selezione scandinava, ha convocato Ibrahimovic per le partite di venerdì 24 marzo, ore 20:45, contro il Belgio e di lunedì 27 marzo, stessa ora, contro l'Azerbaigian. Entrambe le gare, valide per il Girone F di qualificazione agli Europei 2024, si disputeranno alla 'Friends Arena' di Solna.

Ibrahimovic ritorna tra i convocati della Svezia — Ibrahimovic, dunque, a 41 anni suonati, torna in Nazionale a distanza di un anno dalla mancata qualificazione della Svezia ai Mondiali in Qatar. Il totem rossonero, però, adesso proverà a far sì che i gialloblu non manchino l'approdo ai prossimi campionati Europei, in programma in Germania nel giugno-luglio 2024. Finora Zlatan ha giocato appena 68' con il Milan, rigorosamente da subentrato, dopo essere rientrato in seguito all'operazione di ricostruzione dei legamenti del ginocchio sinistro.

La stessa linea guida che Andersson utilizzerà per lui in Nazionale. «Ibrahimovic sta bene e potrà dare il proprio contributo», ha spiegato il C.T. della Svezia, motivando la convocazione del numero 11 rossonero. «Ha esperienza e personalità. Poi come avviene nel Milan verrà utilizzato a partita in corso anche in Nazionale». Ibra, ora, probabilmente metterà altra benzina nelle gambe in occasione di Udinese-Milan, vista la squalifica di Olivier Giroud, prima della sosta del campionato di Serie A e la partenza per il proprio Paese.

Ibra ha realizzato 62 gol con la sua Nazionale — Ibrahimovic ha giocato Polonia-Svezia, il 29 marzo 2022, come ultima gara in Nazionale e si pensava che potesse essere stata l'ultima in tutti i sensi. Invece, come rivelato da Andersson, «io e Ibra siamo sempre rimasti in contatto, anche durante il suo periodo di infortunio. Zlatan è un giocatore unico». Finora con la Svezia Ibrahimovic ha segnato 62 gol in 121 partite. Adesso ha una nuova chance per incrementare il suo bottino e aggiornare i suoi record. Ala destra, l'ultima idea di mercato del Milan >>>

