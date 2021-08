Milan, Ibrahimovic conta i giorni che lo separano dal rientro in campo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dovrebbe tornare a correre questa settimana. Non dovrà, però, affrettare i tempi per il ritorno

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, poiché lo svedese ha iniziato a contare i giorni che lo separano dal lavoro in campo con la squadra rossonera a Milanello. Dopo l'intervento subito in artroscopia al ginocchio sinistro intorno alla metà del mese di giugno, l'obiettivo era quello di mettere Ibrahimovic a disposizione di Stefano Pioli per la prima giornata di Serie A. Il lavoro finora svolto in palestra è stato finalizzato a quello scopo.

Ibrahimovic, dunque, sarà in campo per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto? Difficile dirlo ora. Zlatan è un leone in gabbia, ogni tanto, ha sottolineato il quotidiano torinese, 'ringhia' per accelerare i tempi. Ma sa benissimo come, alla soglia dei 40 anni, il suo fisico vada gestito e che, pertanto, anche il recupero totale dall'infortunio dovrà avvenire in maniera graduale e senza bruciare alcuna tappa. Quella che inizia oggi, però, è la sesta settimana post-intervento e potrà dare indicazioni importanti.

Ibrahimovic, finora, si è allenato fortissimo a Milanello, nella palestra del Milan. I preparatori sono molto soddisfatti di quanto fatto dal numero 11 rossonero. Ha lavorato anche quando il resto dei compagni si è riposato. Zlatan vuole uscire da quella 'prigione' fatta di cyclette, bilancieri, pesi, tapis roulant per tornare a riassaporare l'erba e il contatto con il pallone, il suo vecchio amico. Una volta uscito dalla palestra, seguirà 7-10 giorni di programma personalizzato. Propedeutico al rientro in gruppo.

Quindi, in base anche alle sensazioni di Zlatan, ci sarà il graduale rientro in squadra. Questa settimana dovrebbe tornare a correre: obiettivo 'Marassi', ma se così non dovesse essere, Ibrahimovic potrebbe puntare Milan-Cagliari di domenica 29 agosto a 'San Siro' o, persino, aspettare di rientrare dopo la sosta di Serie A.