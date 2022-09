Milan, le verità di Ibrahimovic. Crocevia Champions contro la Dinamo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre 2022. La squadra rossonera, infatti, scenderà in campo nel pomeriggio, a 'San Siro', per il secondo impegno stagionale in Champions League. A scaldare, però, l'atmosfera del Diavolo, ci ha pensato anche Zlatan Ibrahimovic, con delle dichiarazioni molto importanti agli organi di stampa. Vediamo, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.