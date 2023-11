Milan, Ibrahimovic vicino al ritorno: sarà ‘superconsulente’ di Cardinale

Zlatan Ibrahimovic si avvicina al ritorno al Milan da dirigente: accordo trovato con Gerry Cardinale per il ruolo e per i compiti da svolgere

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan per cinque stagioni e mezzo, autore di 93 gol in 163 partite con il Diavolo, è ad un passo dal ritorno in rossonero. Stavolta, ovviamente, non da calciatore, visto che si è ritirato nel giugno scorso, bensì in una nuova veste dirigenziale.