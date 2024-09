Milan, Ibra in discussione? Parlano Boban e Mirabelli: da Fonseca a…

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola questa mattina, giovedì 12 settembre 2024. Siamo in piena pausa Nazionali, il campionato di Serie A è fermo e la Champions League deve ancora iniziare, ma in casa rossonera le notizie di certo non mancano. Anche perché, ad onor del vero, l'avvio di stagione di capitan Davide Calabria e compagni è stato a dir poco terrificante. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.