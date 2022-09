Milan, Ibrahimovic sarà un centurione nell’ultimo film di Asterix

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, adesso si dà anche al cinema. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il bomber svedese, classe 1981, interpreterà un centurione, Antivirus, nel film 'Asterix e Obelix - The Middle Empire', in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 1° febbraio 2023.