Milan, i tifosi sono il tuo dodicesimo uomo: nessun traguardo proibito

I tifosi del Milan fanno sentire il loro apporto alla società ed alla squadra rossonera. L'anno prossimo, con loro allo stadio, la svolta?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ai tifosi del Milan. Sebbene sia stata l'Inter a vincere lo Scudetto, infatti, è tanto ed evidente l'entusiasmo dei sostenitori rossoneri in questo periodo. La qualificazione in Champions League dopo tanti anni di assenza è comunque un momento da celebrare.

Anche perché i ritrovati risultati sportivi stanno aumentando la compattezza tra la tifoseria ed il management del Milan. Come è stato gestito, per esempio, il mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma è emblematico. I tifosi, prima della sfida contro la Juventus dell'Allianz Stadium, gli avevano rinfacciato di non essersi mai speso pubblicamente per la sua permanenza.

Un confronto, dunque, che con il senno di poi è sembrato essere lungimirante. Ecco perché quando Paolo Maldini ha annunciato che Donnarumma non sarebbe rimasto, nessuno si è strappato i capelli. Anzi, lunedì sera una parte della Curva Sud Milano, cuore del tifo del Diavolo, si è radunata sotto 'Casa Milan': con cori e torce hanno fatto sentire, forte, il loro sostegno alla società. Un po' per l'ingresso in Champions, un po' per non aver ceduto ai ricatti di Mino Raiola.

La tifoseria del Milan è stata tutto l'anno accanto alla squadra, nonostante la forzata assenza da 'San Siro' causa CoVid. Apprezza la linea della proprietà, che, nonostante abbia i soldi, non si getta in spese folli e non più sostenibili in questo calcio. Il rischio, infatti, è quello di fare la fine dell'Inter, titolata ma in grave difficoltà economiche.

Dall'anno prossimo, quando i tifosi torneranno allo stadio, nessun traguardo potrà essere proibito o vietato per questo Milan. Il forte connubio con i suoi sostenitori non potrà che essere una marcia in più. Anche perché, giova ricordare, il campionato di Serie A appena terminato il Milan lo ha perso in casa, dove non ha fatto molti punti. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>