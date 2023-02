Milan, parlano Gullit, Pioli e Sacchi. Mercato: Dahoud. E Massara …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 21 febbraio 2023. Oggi è giornata di interviste, ma c'è molta considerazione anche per le indiscrezioni sul calciomercato e sulla costruzione del nuovo stadio. Attenzione a quest'ultimo tema, perché sono previste delle novità importanti a breve giro di posta. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.