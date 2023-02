Quotidiani sportivi, le prime pagine: tocca al Napoli in Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 21 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 21 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Champions League, che torna in questa settimana. Stasera toccherà al Napoli di Luciano Spalletti, di scena a Francoforte contro l'Eintracht; domani sera all'Inter di Simone Inzaghi, impegnata a 'San Siro' contro il Porto. Per la 'rosea', è possibile portare tre italiane (c'è anche il Milan) ai quarti di finale come nel 2006. In alto, sotto la testata, si parla di Nantes-Juventus, ritorno degli spareggi di Europa League in programma giovedì. I bianconeri meditano di far giocare insieme Filip Kostić, Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović. Intanto, sul mercato, è assalto a Carlos Augusto del Monza. Il Torino nel posticipo della 23^ giornata di Serie A non è andato oltre il 2-2 interno contro la Cremonese. Poi, spazio al Milan. In particolare, alle parole di Stefano Pioli dopo la conquista della Panchina d'Oro ed a quelle di Ruud Gullit su Charles De Ketelaere.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 21 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che questa sera, alle ore 21:00, sarà di scena al 'Deutsche Bank Park' di Francoforte per affrontare l'Eintracht nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico azzurro, che lancerà Hirving Lozano, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen nel tridente, vuole giocarsela senza paura contro una squadra più esperta. Alla Juventus, invece, Massimiliano Allegri inizia a sentire il 'rumore dei nemici': il suo modo di giocare non piace più tanto e scala posizioni nella classifica delle impopolarità. Al punto che il suo sfogo post-Nantes, su 'Sky Sport', è stato censurato anche da Alessandro Costacurta e Giuseppe Bergomi. Ampio spazio, poi, alla giornata speciale vissuta dalla famiglia di Siniša Mihajlović ieri allo stadio 'Olimpico': il serbo, recentemente scomparso, inserito nella 'Hall of Fame' da Lazio e Roma. A proposito dei giallorossi: il 'CorSport' ha spiegato il perché la squadra sia stata fischiata dopo la partita vinta contro il Verona.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 21 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Federico Chiesa e Ángel Di María, esterni offensivi della Juventus. Il club bianconero, infatti, è in attesa di una doppia chiamata dai due. Dall'italiano, vuole capire se sarà disponibile giovedì pomeriggio a Nantes per il ritorno degli spareggi in Europa League. Dall'argentino, invece, se ha intenzione di restare alla Juve anche l'anno prossimo. Il Campione del Mondo, a quanto sembra, valuterebbe anche proposte di ingaggio al ribasso. Il quotidiano torinese, poi, spiega tutti i motivi per i quali alla Juventus piaccia Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, in vista della rivoluzione societaria che avverrà a fine stagione. Definito 'sconcertante', poi, il pareggio interno (2-2) del Torino di Ivan Jurić contro la Cremonese: di Antonio Sanabria e Wilfried Singo le reti dei granata, che arrivano, dunque, al derby del prossimo weekend dietro la 'Vecchia Signora'. Chiosa con il Lecce 'low cost' che viaggia benissimo in Serie A e con la prestazione di Eintracht Francoforte-Napoli, partita di andata degli ottavi di Champions League in programma stasera alle ore 21:00. Si chiede a Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen di stupire anche in Europa.