Milan, quanti gol segnati nei primi quarti d’ora dei due tempi! I numeri

L'edizione odierna di 'Tuttosport' evidenzia la tendenza del Milan di spingere forte in avvio dei primi e secondi tempi. Sono ben 9 i gol segnati dai rossoneri in queste fasi della partita, a testimonianza di come la squadra di Stefano Pioli provi ad imprimere immediatamente il proprio ritmo anche all'avversario. Intensità e qualità sono i grandi marchi di fabbrica di una squadra che vuole continuare a stupire tutti con un calcio fresco e moderno. Milan contro Torino e Salisburgo: Pioli si affida a sette fedelissimi