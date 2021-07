Milan, gli obiettivi di Ibrahimovic: dal ritorno in campo al futuro da dirigente

Il recupero dall'infortunio procede bene per Zlatan Ibrahimovic. Tra il ritorno in campo e il futuro da dirigente del Milan: gli obiettivi dello svedese

Il 'Corriere della Sera' mette in evidenza i prossimi obiettivi di Zlatan Ibrahimovic, non solo nel breve termine. Lo svedese freme dalla voglia di tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio con conseguente intervento chirurgico. La tabella di marcia è ormai nota: il numero 11 vuole tornare in campo in occasione dell'esordio in Serie A, il prossimo 23 agosto, a Genova contro la Sampdoria.