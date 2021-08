Milan, Giroud va già di corsa: altro che riserva di Ibrahimovic!

Olivier Giroud è andato in gol alla sua prima partita con il Milan. Per lui adattamento lampo: il Diavolo può contare su un top player

Daniele Triolo

Altro che riserva. Olivier Giroud è venuto al Milan per giocare da titolare. Questa la convinzione del 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il quale ha ricordato come il centravanti francese abbia messo subito in evidenza le sue intenzioni andando in gol, sul campo del Nizza. Per giunta al primo pallone giocato dal suo ingresso in campo nella prima amichevole disputata con indosso la maglia rossonera.

È bastata, di fatto, poco meno di una settimana di allenamenti a Milanello a Giroud per trovare l'intesa con i suoi nuovi compagni di squadra del Milan. E naturalmente per mettere in evidenza le sue doti di grande attaccante. Per il 'CorSport', dunque, il nuovo numero 9 rossonero si giocherà tutte le carte possibili per essere, nei fatti, un titolare esattamente così come Zlatan Ibrahimovic, e non una semplice riserva.

Avendo in rosa un giocatore del calibro di Giroud, il Milan può dormire sonni più tranquilli in merito il recupero fisico di Ibra, ancora alle prese con i postumi dell'operazione al ginocchio subita alla metà del mese di giugno. Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha più l'affanno di dover avere Zlatan a disposizione per Sampdoria-Milan del prossimo lunedì 23 agosto, prima giornata della Serie A 2021-2022. In fin dei conti ha in Giroud un attaccante vero, forte e in forma.

Altra cosa rispetto a Mario Mandzukic che, umanamente, ha lasciato una buona impressione al Milan. Ma che, tecnicamente, complici i tanti infortuni, non si è reso utile alla causa rossonera l'annata precedente. Con Giroud è diverso. I tifosi del Milan sono già pazzi di lui: il giocatore ha dimostrato, nel giro di qualche giorno, di essersi già calato alla perfezione nelle dinamiche rossonere. È arrivato con piena fiducia in sé stesso e con la voglia di mettersi in gioco, anche divertendosi. Il tutto testimoniato dal video su 'Tik Tok' dove prova a parlare milanese.

Giroud può rappresentare l'arma in più di Pioli per questa stagione. A Milanello sono già tutti soddisfatti del suo approccio al lavoro e della mentalità vincente che ha apportato. Insieme ad Ibrahimovic, potrà fare tanto per la squadra. In fin dei conti, ha vinto una Coppa del Mondo con la Francia nel 2018 ed una Champions League con il Chelsea nel 2021. Costato appena 2 milioni di euro, bonus inclusi, per i prossimi due anni (con opzione sulla terza stagione) Giroud potrà aiutare il Milan a toccare vette sempre più alte. Milan, ecco chi è la priorità nel ruolo di trequartista >>>