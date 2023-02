Milan, l’assenza del bomber: Giroud non basta per il futuro

Il Milan ha avuto tanti attaccanti importanti nella propria storia. Per il futuro, non potrà bastare Olivier Giroud

Il Milan ha avuto tanti attaccanti importanti nella propria storia. Per il futuro, non potrà bastare Olivier Giroud . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Nel corso delle ultime venti stagioni, si legge, soltanto Andriy Shevchenko e Zlatan Ibrahimovic sono riusciti a superare quota 20 gol in campionato con il Milan . L’attaccante ucraino ne fece 24 nella stagione scudettata 2003-’04 mentre lo svedese arrivò a quota 28 nel 2011-’12, nella stagione chiusa al secondo posto. Oltre a questi due exploit, solo altre sette volte un giocatore del Milan ha superato quota 15 gol in campionato, due volte lo stesso Sheva (2004-’05 e 2005-’06), Pippo Inzaghi (2002-’03), Kakà (2008-’09), Stephan El Shaarawy (2012-’13), Jeremy Menez (2013-’14) e Carlos Bacca (2015-’16).

Olivier Giroud ha messo sul piatto quelli decisivi nella corsa allo scudetto numero 19, spalleggiato da Leao, entrambi arrivati a quota 11 reti in Serie A. Per il futuro, i rossoneri dovranno iniziare a guardarsi intorno, perché Ibrahimovic e Giroud non sono eterni, Origi non è un bomber di razza e Lorenzo Colombo, qualora tornasse al Milan dopo il prestito al Lecce, non è ancora pronto a fare il titolare. Calciomercato Milan, prove d’attacco: occhi su Hojlund