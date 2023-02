Calciomercato Milan, prove d’attacco: occhi su Hojlund

Calciomercato Milan, parte la caccia al nuovo bomber

L’Atalanta, si legge, la scorsa estate ha saputo pescare bene in Austria, investendo più di 17 milioni per l’attaccante danese, Rasmus Hojlund che ha compiuto pochi giorni fa 20 anni, ma alle spalle aveva già due campionati interi da professionista. Maldini e Massara non potranno andare a prendere un giocatore da 60-70 milioni. Servirà un profilo simile a quello di Hojlund. I dirigenti rossoneri avrebbero seguito il danese nei mesi scorsi, anche prima che arrivasse a Bergamo. Hojlund potrebbe essere fra le opzioni in lista, ma l'Atalanta a giugno potrebbe chiedere più di 50 milioni per cederlo. Nomi sul taccuino ce ne sarebbero diversi: Okafor, Openda, Kolo Muani, ma non solo. La caccia verso il prossimo bomber del Milan potrebbe presto iniziare e Hojlund potrebbe rientrare nella corsa. Calciomercato Milan – Occhi in Argentina per il nuovo bomber?