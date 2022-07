Milan, Giroud è già trascinatore: doppietta e gran partita contro il Colonia

Un ottimo Milan ha battuto ieri in amichevole il Colonia: protagonista assoluto Olivier Giroud, protagonista di una splendida doppietta

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza la vittoria di ieri del Milan contro il Colonia. La gara amichevole, valevole per la 'Telekom Cup', è stata vinta dai rossoneri trascinati da un super Olivier Giroud. L'attaccante francese inizia la nuova stagione per come aveva concluso quella precedente, ovvero siglando una doppietta. Anche l'anno scorso si presentò molto bene ai tifosi rossoneri, segnando un gol nell'amichevole contro il Nizza. Ieri, invece, ha raddoppiato.

Il primo gol è nato da una splendida azione in ripartenza portata avanti da Rebic, il quale ha poi servito con un no look di tacco il francese che, con eleganza, ha scavalcato il portiere con un pallone e appoggiato la sfera in rete. La seconda realizzazione, altrettanto bella, è nata da una ripartenza di Brahim Diaz che ha poi servito l'ex Chelsea dal limite dell'area di rigore avversaria segnando con un gran tiro a giro.

Milan, bene non solo Giroud

Orfano dei big, il Milan ha tenuto bene il campo contro un Colonia più avanti nella preparazione e reduce da una qualificazione in Conference League nella passata stagione. La gara amichevole si è disputata all'interno di una cornice in cui erano presenti ben 50 mila spettatori allo stadio, alimentando l'entusiasmo dei tedeschi. Oltre a loro, anche altri calciatori del Milan probabilmente erano entusiasti di tornare in campo. Kalulu, ad esempio, ha annullato il centravanti Modeste, reduce da due stagioni in cui ha segnato 25 e 19 gol, così come ha fatto molto bene anche Gabbia. La vera partita è durata all'incirca fino al 70esimo, quando poi in campo per i rossoneri c'era mezza primavera. Inutile il gol nel finale di gara di Hector per il Colonia, che ha sancito così il definitivo 1-2.

Spazio anche per Adli

La sorpresa è stata la mossa iniziale di Stefano Pioli di schierare dal primo minuto Brahim Diaz e non Yacine Adli. Il francese è entrato nel corso del secondo tempo, limitandosi a qualche sgroppata ma dimostrando allo stesso tempo di essere pericoloso quando batte i corner. Un aspetto importante, in quanto il Milan potrà sfruttare questa sua capacità per poter colpire anche in situazioni di palle inattive. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?