Milan, Giroud subito leader: determinato in campo, simpatico fuori

Olivier Giroud subito leader del Milan: ha impiegato qualche giorno per integrarsi, appena 5' in campo per andare in rete con i rossoneri

Daniele Triolo

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha dedicato un approfondimento ad Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, il quale ha impiegato appena 5' dal suo ingresso in campo, sabato scorso in occasione dell'amichevole sul campo del Nizza, per mettere il suo primo sigillo (seppur non ufficiale) in maglia rossonera.

Non serviva di certo la mezzora giocata all'Allianz Riviera, però, per sapere che il Milan aveva fatto un colpo prendendo Giroud. Si tratta pur sempre di un centravanti capace di segnare più di 200 gol in carriera, di vincere un titolo in Francia, vari trofei in Inghilterra (tra cui un'Europa League ed una Champions League con il Chelsea), nonché un Mondiale con la Nazionale.

Il gol di Giroud in Nizza-Milan è stato bellissimo (zuccata su calcio di punizione battuto da Samu Castillejo), ma non è stato l'unica cosa buona fatta dal centravanti francese in amichevole. Con il suo ingresso sul terreno di gioco, la manovra del Milan è migliorata, potendosi 'appoggiare' su un numero 9 vero, uno bravo a fare reparto da solo ed a fare da punto di riferimento per i compagni.

Ci ha messo davvero poco, Giroud, a farsi apprezzare dai tifosi, dai compagni di squadra, dallo staff tecnico. In campo è determinato e molto presente, di testa, anche negli allenamenti. Fuori dal campo lo descrivono come un ragazzo molto simpatico e ben integrato all'interno dello spogliatoio rossonero. Ben più che una semplice alternativa, in campo e fuori, a Zlatan Ibrahimovic. Bensì, proprio come lo svedese, un leader, un trascinatore ed un elemento che, in attacco, è in grado di fare davvero la differenza.

Il tecnico Stefano Pioli, con Giroud e Ibrahimovic, in questa stagione potrà contare su due bocche da fuoco mica male. Potranno essere l'uno l'alternativa dell'altro. Oppure, talvolta, giocare insieme per scardinare, scassinare le difese avversarie. Con due centravanti di questo calibro, i rossoneri potranno candidarsi seriamente per vincere lo Scudetto? Le premesse ci sono. Poi, come al solito, parlerà il campo.