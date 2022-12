Milan, Giroud chiamato agli straordinari: probabile impiego a Salerno

Il Milan si prepara in vista del match contro la Salernitana, in cui potrebbe essere chiamato in causa Olivier Giroud

Fabio Barera

Olivier Giroud non è ancora rientrato a Milanello e nonostante ciò potrebbe essere subito chiamato in causa per il primo impegno del 2023, la sfida alla Salernitana. L'attaccante francese è ancora in vacanza dopo la delusione mondiale con tanto di umiliazione da parte di Didier Deschamps e ha il dente avvelenato.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il Milancontro la Salernitana ha tre ipotesi per il centro dell'attacco: Rebic, De Ketelaere o lo stesso Giroud. Tenuto presente che i primi due sarebbero degli adattati, l'ipotesi più probabile sarebbe il francese, che comunque sarebbe chiamato a fare gli straordinari.

Milan, Giroud dovrebbe giocare contro la Salernitana — Ma è una situazione che non preoccupa Giroud, che già nella prima parte di stagione le ha praticamente giocate tutte da titolare, a dispetto delle 36 primavere. E la delusione per la finale mondiale potrebbe mettergli addosso quella cattiveria richiesta dal Milan.

Sullo sfondo, poi, rimane il rinnovo. Giroud scade a giugno, ma Maldini e Massara hanno una proposta pronta per il francese, di poco superiore a quello che già percepisce. È previsto un incontro a gennaio tra la dirigenza rossonera e il suo agente, ma tutto sembra andare per il verso giusto. Nuovo nome per l'esterno? I movimenti di calciomercato >>>