Milan, continua la storia con Giroud: vicina l’intesa per il rinnovo

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si parla del rapporto tra il Milan e Olivier Giroud . Il francese, si legge, arriverà nel pomeriggio a Milanello. La storia con i rossoneri è destinata a continuare: club e agente del francese si incontreranno per discutere e limare l'accordo per il rinnovo che dovrebbe definirsi a breve. L'annuncio potrebbe arrivare a gennaio. Giroud ha 44 presenze con il Milan da titolare e 23 gol di cui alcuni molto importanti, soprattutto nella corsa Scudetto dello scorso anno.

Milan, vicino il rinnovo di Giroud

Il rinnovo, secondo la rosea, dovrebbe essere di un'altra stagione, senza molte variazioni di ingaggio: Giroud, al momento, prende 3 milioni e 200 mila euro con il Milan e le cifre dovrebbero essere simili. giroud, si legge, dev'essere considerato un affare incredibile per i rossoneri: arrivato per un solo milione, si è rivelato fondamentale. Un veterano tra i giovani. Arrivato da vice Ibra, ora è il centro dell'attacco e lo sarà ancora.