MIlan, Giroud pronto a portare esperienza in vista della Champions League

Olivier Giroud arriva al Milan per diventare un leader, sia in campo che fuori: lui la Champions League la conosce benissimo

Riccardo Varotto

Olivier Giroud ha iniziato con il piede giusto la sua avventura con la maglia del Milan, ma il bello deve ancora venire. Il francese ha segnato due gol nell'ultima amichevole contro il Panathinaikos, entrambi di pregevole fattura. La sua grande esperienza in Champions League sarà importante per il Diavolo, dato che tantissimi giocatori rossoneri non hanno mai giocato la competizione.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport mette in evidenza come tutte le big del campionato si affidino a bomber ultratrentenni. In effetti, la Juventus si aggrappa a Cristiano Ronaldo, l'Inter al neo acquisto Edin Dzeko e il Milan addirittura a due "anziani", con Zlatan Ibrahimovic che deve compiere 40 anni.

Giroud si prepara ad affrontare la sua dodicesima stagione ad alto livello, dopo aver segnato innumerevoli gol con le maglie di Montpellier, Arsenal e Chelsea. Durante l'ultima annata, il nuovo numero nove rossonero ha segnato di più in Champions League piuttosto che in campionato. Qualcuno ricorderà il poker realizzato contro il Rennes nella fase a gironi oppure la splendida rovesciata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un giocatore del calibro di Giroud è proprio ciò che serve al Milan e Stefano Pioli sta studiando il modo per far coesistere il francese e Ibrahimovic. Luca Toni ha speso parole al miele per l'ex Chelsea: "Giroud è un attaccante che aiuta molto la squadra: con lui i compagni segnano sempre tanti gol". In effetti, il classe '86 è utilissimo per la manovra offensiva, dato che grazie al suo fisico riesce a fare numerose sponde ai compagni che arrivano a rimorchio da dietro.