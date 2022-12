Milan, quanti problemi in attacco: chi gioca alla ripresa?

Il Milan ha un problema in attacco, ormai lo sanno tutti i tifosi. Questo problema potrebbe diventare sempre più importante, specialmente alla ripresa della Serie A. Ne parla il sito gazzetta.it che apre con i vari problemi delle opzioni a disposzione di Stefano Pioli. Olivier Giroud tornerà al Milan dopo un Mondiale da protagonista: la sua Francia è arrivata in fondo al torneo. Di certo avrà un buon morale, ma il fisico non si sarà riposato. Si passa poi al capitolo Origi: Divock sarebbe potuto essere il giocatore giusto al momento giusto, ma il problema al flessore, che lo mette in dubbio per la Salernitana, lo rallenta e mette ulteriori dubbi sull'acquisto dei rossoneri. Si chiude poi con Zlatan Ibrahimovic: possibile che lo svedese torni in inverno, ma non sarà una soluzoone disponibile fin da subito per Pioli. Altri piani, si legge, non ce ne sono. Probabilmente, quindi, tutto sarà di nuovo sulle spalle di Olivier Giroud. Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi