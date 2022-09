Milan, Giroud-Leao gemelli del gol: nessuno incide come loro in Europa

Olivier Giroud e Rafael Leao nuovamente insieme in vista di Empoli-Milan, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Nessuno come loro

Tra Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga non c'è nessuno come loro. Facciamo qualche esempio: Lautaro Martinez ed Edin Dzeko pesano poco o niente (3 gol su 8, il 37%), Khvicha Kvarastkhelia e Giacomo Raspadori (2 gol 2 6, il 33%). E anche chi incide di più non lo fa come i due attaccanti rossoneri. Paulo Dybala e Tammy Abraham sono all'83%, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik al 67%. Spostiamoci al di fuori dell'Italia, dove c'è chi viaggia sulle stesse cifre di Rafa e Oli ma non incide come loro. In casa Manchester City Erling Braut Haaland e Phil Foden, che hanno segnato 10 gol su 17, pesano al 59%, fronte Barcellona Robert Lewandowski e Ousmane Dembelè, 10 reti su 18, pesano al 56%. Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news