Milan, Giroud deve riposare: presto un’altra occasione per Jovic

Anche perché il francese, classe 1986, non può giocarle tutte. Presumibile, dunque, che nel trittico di partite impegnative che attende il Milan contro Juventus, PSG e Napoli, almeno in una delle due gare di campionato Jovic possa avere una nuova occasione per partire al 1'. A Parigi, infatti, con la qualificazione agli ottavi di Champions League appesa ad un filo, giocherà Giroud.

Il serbo potrebbe giocare a sorpresa in Milan-Juventus — Nell'avvicinamento a Milan-Juventus di domenica sera, Giroud e Jovic non ci arriveranno nello stesso modo. La Francia, infatti, giocherà domani in amichevole contro la Scozia e il centravanti transalpino aggiungerà altri minuti oltre ai 20 giocati venerdì scorso contro l'Olanda. Jovic, invece, è rimasto a Milanello ad allenarsi. Se fosse lui la carta a sorpresa di Pioli per affrontare la 'Vecchia Signora'? Cardinale: "Scudetto, Champions, stadio e Ibra: vi dico tutto" >>>

