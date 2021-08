Milan, Giroud insieme ad Ibrahimovic si può: Pioli studia la coppia

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic in coppia nel Milan? Possibile. Il tecnico Stefano Pioli sta studiando anche questa soluzione tattica

Daniele Triolo

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic titolari insieme nel Milan. Questa è la pazza idea che Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha in mente di proporre in questa stagione. Magari, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non in tutte le partite. Ma certamente in molte di queste. Con i giocatori intelligenti, ritiene Pioli, si può fare qualsiasi cosa. Ed i due centravanti lo sono senza alcun dubbio.

La differenza, nei fatti, la farà la disponibilità a mettersi al servizio del Milan. Giroud ed Ibrahimovic sembrano essere compatibili: lo svedese potrebbe muoversi immediatamente dietro il francese, oppure, ancora meglio secondo la 'rosea', occupare l'area con lui in un 4-4-2 che vedrebbe, così, muoversi Alexis Saelemaekers o Samu Castillejo come esterno destro di centrocampo e Ante Rebic o Rafael Leao sul versante opposto.

Ibrahimovic resta logicamente centrale nel progetto del Milan. Ma Giroud è arrivato per dare alla squadra un'alternativa quando il bomber scandinavo marcherà visita (e nella stagione 2020-2021 è successo in più della metà delle gare), oltre che un centravanti titolare vero, forte, in grado di giocare insieme al collega. Il francese è arrivato in rossonero per dimostrare di non essere sul viale del tramonto. L'Italia dovrà essere una tappa importante nella sua carriera e non vuole sbagliare.

Così come Ibrahimovic, Giroud non ha problemi a trasformare in gol qualsiasi pallone 'balli' dalle sue parti. Per il Milan un'aggiunta enorme: spetterà, adesso, a mister Pioli alternarli, dosarli, farli convivere e, soprattutto, fare in modo che segnino più gol possibili per la causa rossonera.