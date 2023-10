Milan, Giroud occupa la scena: in vendita la maglia verde da portiere

Olivier Giroud decisivo, come portiere, nel finale di Genoa-Milan. La società l'ha omaggiato con due simpatiche iniziative. Il punto

'Tuttosport' ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan risultato decisivo, in occasione dell'ultima partita di campionato sul campo del Genoa. Non con un suo gol, come spesso ha abituato i tifosi rossoneri, bensì con un paio di parate nel recupero del match di 'Marassi'!