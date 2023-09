Milan, partenza sprint per Giroud: ma la Francia ora deve gestirlo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud , attaccante del Milan , partito in questo campionato di Serie A con 4 gol in 3 partite : prima il gol su azione sul campo del Bologna , quindi, la doppietta contro il Torino e la rete sul terreno della Roma tutti su calcio di rigore.

Milan, che partenza per Giroud! Mai così in carriera

La 'rosea' ha ricordato come Giroud non partì così bene neanche nel 2011, quando di anni ne aveva 25 e di gol, a fine stagione, ne avrebbe poi segnati 21 in 36 partite con il Montpellier laureatosi a sorpresa Campione di Francia. Di fatto, questo è il miglior avvio in carriera per il numero 9 del Diavolo che, all'orizzonte, si pone l'obiettivo ora non di non fermarsi.