Milan, Giroud è positivo: Ibrahimovic si scalda per Lazio e Liverpool

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, scalda i motori. Neanche il tempo di tornare ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo periodo di lavoro personalizzato che l'attaccante svedese potrebbe già essere chiamato in campo nelle prossime due sfide del Milan, importantissime, contro Lazio e Liverpool. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Questo perché, come noto, Olivier Giroud ha contratto il CoVid. Pertanto, sarà indisponibile sicuramente per Milan-Lazio di domenica in Serie A e, quasi certamente, anche per Liverpool-Milan di mercoledì prossimo in Champions League. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, dunque, dovrà rinunciare ai gol del francese. Potrebbe, però, ritrovare quelli di Zlatan.

Per la 'rosea', infatti, c'è aria di partenza con il botto, di straordinari per Ibrahimovic, dopo 117 giorni senza partite con il Milan. Il bomber di Malmö si prepara a (ri)prendersi il peso del Milan sulle sue larghe spalle. D'altronde, assumersi delle importanti responsabilità è sempre stato il suo mestiere.

La coppia Ibrahimovic-Giroud, dunque, dovrà aspettare. Dopo aver assistito alle prime, convincenti prestazioni dell'ex Chelsea in rossonero, ora il pubblico del Diavolo si prepara a riaccogliere l'idolo Zlatan. Che, ironia della sorte, nella passata stagione, aveva iniziato la stagione a handicap come Giroud: doppietta al Bologna, poi positività al CoVid e rientro nel derby contro l'Inter. Con un'altra doppietta.

Giroud salterà Lazio e Liverpool e dunque Pioli dovrà chiedere un lavoro extra ad Ibrahimovic, per cui il Milan aveva studiato un piano di rientro in campo più graduale. Le soluzioni alternative (Rafael Leao, Ante Rebic, Pietro Pellegri) non mancano di certo a Pioli, ma affrontare il trittico terribile di metà settembre (il 19 si giocherà in casa della Juventus) con Ibra attrezzerebbe il Milan di ben altre sensazioni.

Per 'La Gazzetta dello Sport' è possibile, dunque, che Ibrahimovic parta dalla panchina in Milan-Lazio, per poi scendere in campo sicuramente dal 1' ad 'Anfield'. Il rientro morbido, in fin dei conti, è lo scenario maggiormente plausibile per un atleta che, seppur di livello mondiale e dal fisico eccezionale, ad ottobre compirà 40 anni.