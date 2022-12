Milan, Giroud straordinario. De Ketelaere da ritrovare. Piace Kadioglu

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani in edicola questa mattina, lunedì 5 dicembre 2022. La squadra rossonera fornisce sempre validi spunti di discussione. Si va dai temi legati ai Mondiali in Qatar a quelli relativi al campo: nel mezzo, naturalmente, visto che la Serie A è in pausa, 'rumors' e trattative di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.