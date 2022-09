Sponde, assist, gol: Milan, Giroud non sbaglia mai. Come Ibra e Kilpin

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è partito con 4 gol in 7 gare in Serie A. Neanche con la Francia ha sbagliato. Rendimento da top player

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan che ha iniziato la stagione 2022-2023 come meglio non avrebbe potuto. In questo inizio del campionato di Serie A, infatti, il numero 9 rossonero ha già segnato 4 gol in 7 partite, impallinando i portieri di Bologna, Inter, Sampdoria e Napoli. Inoltre, in Champions League è andato in rete contro la Dinamo Zagabria.

Milan, Giroud eguaglia record importanti a quasi 36 anni

Quest'impresa è riuscita a Giroud soltanto due volte, nel 2013 e nel 2014, quando giocava nell'Arsenal ed aveva 27 e 28 anni. L'inizio di Giroud, andato in gol anche in Francia-Austria 2-0 di Nations League, è paragonabile a quanto fecero tre grandi illustri ex rossoneri. Quali ex giocatori del Milan, nel passato, ha segnato in 4 partite su 5? Risposta statistica: nell'era dei tre punti, ci sono riusciti solo George Weah (1996), Filippo Inzaghi (2002), Andriy Shevchenko (2005).

Giroud non è solo gol: è anche sponde, tante, assist, frequenti, e cultura del lavoro da vero e proprio stakanovista ed esempio, in campo e fuori. Cura il fisico, si allena sempre al 100% (rispetto a quanto poteva succedere qualche anno fa) e, se se la sente, gioca sempre. Domani, in occasione della sfida tra Danimarca e Francia, dovrebbe partire dalla panchina. Ma punta il record di gol in Nazionale di Thierry Henry, che lo precede di due lunghezze.

Intanto, però, Giroud è entrato di diritto nell'Olimpo dei grandi del Milan, Zlatan Ibrahimović e Herbert Kilpin, fondatore del club rossonero nel 1899. Soltanto loro due, infatti, sono riusciti, come il centravanti transalpino, a segnare 4 gol in 7 partite di campionato a 35 anni suonati. Ora Empoli-Milan, prossimo impegno del Diavolo in campionato, si giocherà il prossimo 1° ottobre, giorno in cui verrà premiato l'MVP di Serie A di settembre: qualche consiglio su chi possa essere 'eletto'?