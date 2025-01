"Pagelle in ordine sparso. Eccole. Maignan miracoloso in almeno tre occasioni, tutte nel primo tempo. Calabria voglioso, Gabbia preciso e Pavlovic applicato. L’atteso Theo si è fatto vedere tanto, ma non non ammirare tantissimo. Imperdonabile l’errore che - dopo pochi minuti - avrebbe messo in discesa la partita. A centrocampo, Bennacer cresce ma sembra ancora troppo piccino per giocare da intermedio. Questione di punti di vista, cioè “pov” come abbreviano i ragazzi di oggi, comunque aumenta a 75’ il minutaggio in campo. Anche Fofana sembra appena fuori ruolo, da colonna davanti alla difesa, mentre per Reijnders non è questione di ruolo, semmai di serata abbastanza opaca. I bagliori non li dà mai Morata e solo a sprazzi Musah (comunque gran palo verso la mezz’ora). Un fulmine invece Rafa Leao, che a campo aperto è sembrato micidiale come ai vecchi tempi. E sul gol, finalmente, non si è fatto pregare per gonfiare la rete".