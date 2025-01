Il Milan , tra mercato e prestazione molto deludente contro la Juventus , fa estremamente discutere. Sandro Sabatini , giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha parlato durante 'Pressing', programma di Mediaset. "Se i giocatori fanno questo tipo di prestazioni c'è un motivo anche tattico. Perché a Bennacer devono inventare questo ruolo da mezzala che sta in piedi per miracolo? Poi la base di questa squadra ha delle lacune, tipo il centravanti. E vedo che arriva Walker. Ha un problema nei centrali, ma pensano a vendere Tomori. Io credo che sia una macchina che non va col pilota automatico".

Milan, Sabatini: "Leao è il primo problema, non ha una dedizione da campione"

Poi Sabatini attacca la prestazione di Leao: "Io non credo che per Leao sia una questione di modulo, ma serve la scossa. Se Leao è il numero 10 del Milan non può giocare in maniera così alterna in tutte le partite. Verrebbe chiamato un mezzo giocatore. Leao dev'essere determinante, proprio perché è il migliore del Milan. Leao è il primo problema, non ha una dedizione da campione".