Milan-Girona, ora tocca a Rafael Leao: una notte europea per scatenarsi

6 punti in due partite per scacciare la paura Play-Off. Prima il Girona e poi, mercoledì 29 gennaio, la Dinamo Zagabria in trasferta. Il Milan è, attualmente, al 12esimo posto in classifica a una sola lunghezza dall'ottavo posto, quello valido per l'entrata diretta agli ottavi di finale. Con due vittorie, i rossoneri arriverebbero a quota 18 punti ma il conto finale dipenderà, inevitabilmente, dalla prestazioni delle altre squadre poste al di sopra. Intanto, però, il Milan deve vincere e convincere con l'apporto della sua stella più brillante, Rafael Leao, per una notte europea memorabile. LEGGI ANCHE: Milan-Girona, rifinitura a Milanello: arriva una brutta notizia per Conceicao >>>