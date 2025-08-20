Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, è l’ora di Gimenez: sarà titolare contro la Cremonese

RASSEGNA STAMPA

Milan, è l’ora di Gimenez: sarà titolare contro la Cremonese

Milan, è l'ora di Gimenez: sarà titolare contro la Cremonese
Dopo un'estate difficile, Gimenez deve farsi trovare pronto per l'esordio in Serie A. Secondo il CorSport, contro la Cremonese sarà titolare
Redazione PM

Sembra passato tanto tempo, e invece Santiago Gimenez è al Milan da poco più di 6 mesi. I rossoneri hanno investito tanto su di lui nel calciomercato invernale, convinti che avrebbe potuto risolvere da solo i problemi dell'attacco. Così, chiaramente, non è stato. Ora - dopo un'estate difficile, in cui sembra stato relegato in fondo alle gerarchie di Allegri - ha una grande occasione. Contro la Cremonese, a causa dell'assenza di Leao, sarà titolare. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gimenez, i primi mesi al Milan

—  

I suoi primi mesi rossoneri non sono andati particolarmente bene. Santi ne è consapevole. Detto ciò, le attenuanti da concedergli ci sono eccome. Il Milan di Conceicao è stato un contesto difficile in cui potersi inserire e in cui poter incidere.

LEGGI ANCHE

L'impatto è sembrato promettente: assist contro la Roma, gol contro l'Empoli e contro l'Hellas Verona. Poi, dopo l'eliminazione dalla Champions contro il suo Feyenoord, una flessione. La pressione e gli infortuni l'hanno sopraffatto e verso la fine della stagione è sembrato nervoso, come testimoniato dall'espulsione per reazione contro Mancini, difensore della Roma.

Gimenez, la sua estate e la voglia di rivalsa

—  

L'estate di Gimenez è stata particolare. 'El Bebote' è tornato ad allenarsi a Milanello solo a partire dal 5 agosto. Prima ha vinto la Gold Cup con il Messico, poi è stato in vacanza per alcune settimane. Durante questo tempo, avrà continuamente sentito nomi di attaccanti accostati al Milan, pronti a rubargli la maglia da titolare. Chi gli sta vicino - come sottolinea il CorSport - assicura che Gimenez è determinato a non arrendersi. Lui stesso - a mezzo stampa - si è mostrato convinto di voler dare tutto per i colori rossoneri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Hojlund: le ultime news >>>

Tra pochi giorni è in arrivo una grande opportunità. Il nuovo attaccante - che a detta del direttore sportivo Igli Tare arriverà - non è ancora a Milano. Leao - partito da prima punta contro il Bari in Coppa Italia - è infortunato. Okafor è partito in direzione Leeds. Tali circostanze impongono una naturale conseguenza: Gimenez sarà titolare all'esordio in campionato, in coppia con Pulisic. Contro il Bari ha servito l'assist per il raddoppio dello statunitense. Serve ripetersi o comunque incidere in zona gol per far ricredere allenatore e dirigenti sulle proprie qualità. Il messicano ha un'occasione d'oro, deve solo sfruttarla.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA