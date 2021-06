Milan già in fuga: i passaggi della crescita rossonera

La Serie A sta vivendo un periodo di rivoluzione, ma il Milan non ne è toccato e, scrive Tuttosport, sembra vivere su un altro, bellissimo pianeta. La dirigenza rossonera ha deciso di dare continuità, anche perché l'annata è stata più che positiva e sarebbe stato assurdo cambiare. Le idee della società sono chiare, anche se non sempre semplici da realizzare e portare avanti. Sul mercato si cercano profili con caratteristiche precise e c'è ben chiaro su chi puntare. Anche in questo caso però niente stravolgimenti: la squadra c'è, servono solo rinforzi. Una situazione che può sicuramente dare un vantaggio. Milan e Atalanta sono i due club che possono contare sulla continuità. Bisogna sfruttare per prendere il largo sulle concorrenti, alle prese con tante modifiche. Ecco i punti di forza su cui può contare il Milan.