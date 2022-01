Milan-Genoa, Shevchenko torna a casa. Poi l’addio | Coppa Italia News

Milan-Genoa di Coppa Italia rischia di essere l'ultima di Andriy Shevchenko sulla panchina del 'Grifone'. Già contattati altri allenatori

Se risulterà negativo al CoVid, questa sera Andriy Shevchenko sarà in panchina a 'San Siro' in occasione di Milan-Genoa , partita degli ottavi di finale di Coppa Italia . Tornando, di fatto, a casa, davanti a quei tifosi che lo hanno visto protagonista da calciatore con 175 gol in 322 partite con la maglia rossonera.

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In caso di sconfitta in Milan-Genoa, e, dunque, conseguente eliminazione dal torneo nazionale, Shevchenko potrebbe però essere esonerato . Soltanto una grande prestazione ed una bella vittoria stasera a 'San Siro' potrebbe far cambiare idea alla nuova proprietà del club ligure, la 777 Partners .

Il quale, contando anche lo staff (in cui figurano anche gli ex rossoneri Mauro Tassotti e Valerio Fiori), aveva investito risorse per 20 milioni di euro. Il tutto per ritrovarsi con 3 punti in 9 partite e, pertanto, in piena zona retrocessione in Serie A. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>