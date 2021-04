Milan-Genoa: quest’anno nessuna operazione di mercato | Serie A News

Domenica a 'San Siro' si giocherà Milan-Genoa, sfida tra club amici. Tante le operazioni di mercato messe in piede negli ultimi anni

Daniele Triolo

Domenica pomeriggio, ore 12:30, si giocherà a 'San Siro' la sfida Milan-Genoa, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come i due club siano notoriamente amici. E, di conseguenza, come, nel corso degli ultimi anni, abbiano imbastito molte operazioni di calciomercato.

Sono stati moltissimi i giocatori trasferitisi dal Milan al Genoa e viceversa. Il primo fu Marco Borriello nel 2007, l'ultimo è stato Cristián Zapata, nell'estate 2019. Curiosamente, quest'anno non c'è stato alcun affare tra le parti. Ma la storia dei rossoneri e dei rossoblu, nelle ultime stagioni, si è spesso intrecciata sul terreno delle trattative di mercato.

Hanno indossato le maglie di Milan e Genoa anche Marco Amelia, Sokratis Papastathopoulos, Kakhaber Kaladze, Kevin-Prince Boateng (soltanto, però, di passaggio in rossoblu), Gianmarco Zigoni, Rodney Strasser e Gianmarco Beretta. Ma anche Stephan El Shaarawy, Alexander Merkel, Alberto Paloschi e Mario Sampirisi.

L'elenco, poi, dei giocatori passati dal Milan e dal Genoa si arricchisce con Antonio Donnarumma, Francesco Acerbi e Kevin Constant, seguiti da Walter Birsa, Luca Antonini, Alessandro Matri, M'Baye Niang, Luca Antonelli, Juraj Kucka e Jesús Suso. Spesso le operazioni tra i club non sono state un gran successo (vedasi quelle di Andrea Bertolacci, Diego Laxalt e Gianluca Lapadula), ma sono proseguite anche con un 'colpo grosso'.

Nel gennaio 2019, infatti, Krzysztof Piatek passò dal Genoa al Milan per 35 milioni di euro: implacabile in rossoblu, straordinario nei suoi primi due-tre mesi in rossonero prima di sparire gradualmente nell'ombra ed essere scaricato appena un anno più tardi.

Ora c'è un giocatore del Genoa che piace al Milan. Si tratta di Gianluca Scamacca, classe 1999, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al 'Grifone' in questa stagione. Appare difficile, ad ogni modo, che il Diavolo spenda 25 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino la prossima estate. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>