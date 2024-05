Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Milan-Genoa , partita della 35^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani, domenica 5 maggio , alle ore 18:00 a 'San Siro', sarà una gara anomala, con la protesta preventivata dai tifosi rossoneri.

Milan-Genoa, la protesta dei tifosi rossoneri

La Curva Sud Milano e l'AIMC (Associazione Italiana Milan Club), infatti, non esporranno striscioni, bandiere e stendardi, astenendosi da qualsiasi forma di tifo, così come comunicato in una nota ufficiale. Nel mirino della tifoseria organizzata del Diavolo c'è l'operato del club di Via Aldo Rossi e le scelte sul futuro del Milan.