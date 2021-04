Milan-Genoa: Pioli sceglie tra Mandzukic e Leao | Serie A News

Mario Mandzukic o Rafael Leao giocheranno titolari in Milan-Genoa al posto di Zlatan Ibrahimovic. Che scelta farà mister Stefano Pioli?

Daniele Triolo

Con Zlatan Ibrahimovic espulso a Parma e dunque squalificato, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha cominciato a pensare a chi far giocare, nel ruolo di centravanti, domenica alle ore 12:30 a 'San Siro' in occasione di Milan-Genoa. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nel suo approfondimento sul tema, ha ristretto la lista a due soli candidati.

Si tratta di Mario Mandzukic e Rafael Leao. La prima, la più accreditata, vede l'impiego del giovane attaccante portoghese nel ruolo di prima punta del 4-2-3-1. Tornato dopo l'infortunio, Leao è infatti andato in gol a Parma, nel recupero, appare in fiducia e può godere di ritrovato entusiasmo. La rete, infatti, gli mancava dallo scorso mese di gennaio.

L'inizio di stagione di Leao con il Milan era stato molto promettente. Nel 2021, però, è andato in gol soltanto 3 volte. Da qui alla fine dell'annata dovrà incrementare il suo bottino per confermare i miglioramenti fatti intravedere a sprazzi. Che si riveli lui, alla fine, l'arma in più del Diavolo nella lotta per un posto in Champions League?

Più difficile, invece, che possa partire titolare Mandzukic. Per il croato, ex Juventus, dovrebbe comunque esserci spazio a gara in corso. Preso a gennaio, da svincolato, proprio per sopperire alle eventuali assenze di Ibra, ha giocato appena 5 scampoli di partita con il Milan prima di infortunarsi e stare fuori quasi due mesi.

L'esperto centravanti si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni, sta tornando in forma e vuole convincere il Milan ad esercitare l'opzione di rinnovo del suo contratto anche per la prossima stagione. Al momento, tutt'altro che scontato. La terza soluzione, ma è molto remota, prevede lo spostamento di Ante Rebic dall'esterno al centro dell'attacco. Ma è quasi impossibile che Pioli vi faccia ricorso.