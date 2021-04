CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 13 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, dà ampio spazio a Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović, stelle di Juventus e Milan. Il primo, infatti, fa discutere sui social per la maglia lanciata al termine della gara contro il Genoa. Il secondo, invece, per essere stato al ristorante a Milano, in zona rossa, anche se ufficialmente per lavoro.