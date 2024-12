Milan, Fonseca spera nel recupero di Okafor per la sfida contro il Genoa

A Milanello , nonostante l’incertezza, c’è un cauto ottimismo riguardo al recupero di Okafor , che potrebbe dare una mano alla squadra nel proseguo del campionato. La sua presenza, anche se solo come riserva, rappresenterebbe un rinforzo importante per una squadra che ha bisogno di punti per rimanere nelle posizioni alte della classifica.

La prossima settimana, con il ritorno in campo, sarà decisiva per capire se Fonseca potrà contare sul suo attaccante, ma l'entusiasmo di poterlo rivedere in campo potrebbe essere la spinta giusta per il Milan in una fase delicata della stagione.