Milan-Genoa 0-0, altra chance fallita dai rossoneri di Fonseca — Per i rossoneri, l'ennesima occasione sprecata per riprendere quota. Dopo 15 partite disputate in campionato, appena 23 punti per il Milan. Per trovare un avvio peggiore bisogna risalire alla stagione 2019-2020, quella iniziata con Marco Giampaolo in panchina e proseguita, poi, dopo 7 giornate, con Stefano Pioli. All'epoca i punti erano 20.

Il Diavolo, adesso, dista 14 punti dal primo posto dell'Atalanta e 8 dal quarto posto della Fiorentina, ma con 3 squadre davanti. La rivoluzione di Fonseca, sfogatosi mercoledì scorso dopo la vittoria in Champions League, è fallita. Puntava ad una scossa, ad un elettroshock, ma non ha funzionato. Rovinata, senza se e senza ma, la serata di festeggiamenti con tanti ex fuoriclasse rossoneri presenti sugli spalti di 'San Siro'.

Fischi, insulti, contestazione: tifosi esasperati dentro e fuori 'San Siro' — A fine partita, fischi copiosi da parte dei tifosi del Milan: bersaglio principale, proprietà e società. Insulti, contestazione vibrante. La sensazione che i sostenitori rossoneri non ce la facciano più a reggere questa situazione e invochino un intervento affinché qualcosa cambi e in fretta.

Ora al Milan non resta altro che provare a rialzare la testa, nelle ultime due partite del 2024, contro Verona (in trasferta) e Roma (di nuovo a 'San Siro') prima del viaggio in Arabia Saudita per la 'Final Four' di Supercoppa Italiana. Gennaio, ha evidenziato il quotidiano generalista, sarà un mese crocevia. Dal calciomercato ci si aspettano un paio di colpi che possano provare ad aggiustare la situazione, prima che sia troppo tardi. LEGGI ANCHE: Il Milan di Fonseca è un disastro: i motivi del fallimento del progetto >>>