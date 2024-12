Milan-Genoa, 125 anni con gli olandesi. Assente Cardinale: il motivo

Gerry Cardinale non sarà a 'San Siro' per Milan-Genoa, partita in cui il club festeggerà i suoi 125 anni. Spazio a Marco van Basten e ...

Daniele Triolo Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 11:52)

Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro', rappresenterà il culmine dei festeggiamenti per i 125 anni del club rossonero ma Gerry Cardinale - come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - non sarà presente alla gara-evento.

Milan-Genoa, Cardinale non sarà a 'San Siro' — Il managing partner del fondo RedBird, nonché proprietario del club di Via Aldo Rossi, ha deciso infatti di disertare. Motivo? Per la 'rosea', Cardinale vuole lasciare spazio e vetrina a chi del Milan ne ha scritto la storia negli scorsi anni. In attesa di firmare lui stesso pagine rossonere per l'immediato futuro. Sarà così? Lo vedremo.