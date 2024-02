Garlando: “Loftus-Cheek come De Ketelaere e Calhanoglu. Il merito di Pioli”

Milan difesa ritrovata

"E soprattutto equilibrio. Nei momenti più sofferti della stagione (imbarcate nel derby e a Parigi), il Milan si è dimostrato drammaticamente vulnerabile alle transizioni, incapace di ricomporsi a palla persa, lungo e sconnesso, e di far filtro davanti alla difesa. Ieri, pur nella necessità di attaccare per ipotecarsi il passaggio del turno in casa, ha concesso pochissimo a una squadra, come detto, in salute, che ha nelle ripartenze veloci il suo pezzo forte. Ma forse, a forza di ripetersi alla vigilia che stavano per giocare la partita più importante della loro storia, i bretoni ci hanno creduto troppo e sono entrati in campo intorpiditi dall’emozione. La difesa, ancora una volta in formato d’emergenza (Gabbia, Kjaer) non ha subito gol per la seconda partita consecutiva. Era da settembre-ottobre che Maignan non metteva in fila due clean sheet".