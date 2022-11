Milan-Gazidis, storia finita in gloria: “Milano mi ha salvato la vita”

Ivan Gazidis concluderà il prossimo 5 dicembre il suo mandato nel ruolo di amministratore delegato del Milan . Lo ha annunciato il club rossonero in una nota ufficiale di ieri e ricordato, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche il 'Corriere dello Sport'.

L'ex dirigente dell' Arsenal era arrivato esattamente quattro anni fa, nel dicembre 2018 , e con lui la società ha cominciato la lunga risalita - economica e sportiva - dopo anni bui. Migliorati nettamente i conti, così come i risultati sul campo, dove sono arrivati qualificazione in Champions League e Scudetto nelle ultime due stagioni.

Ma è stato anche capace di rivalutare le sue scelte iniziali, come quella di rinunciare al progetto di un Milan con Ralf Rangnick per concedere fiducia a Stefano Pioli. Con l'esito sportivo che ben conosciamo. Durante il suo operato nel Milan, Gazidis ha saputo abbassare notevolmente il rosso in bilancio del club, ora di soli 64 milioni di euro e rivisto al rialzo contratti di sponsorizzazione già in essere, come quello con PUMA ed Emirates.