Milan, Gazidis dovrebbe lasciare a novembre. Furlani al suo posto?

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan dal dicembre 2018 , perché, con l'avvento di RedBird alla guida del club rossonero in luogo di Elliott , ad oggi il suo addio alla scadenza del suo contratto sembra più che certo.

Il contratto di Gazidis, infatti, scadrà a novembre di quest'anno. Il dirigente sudafricano potrebbe lasciare Milano e, fra le ipotesi circolate nelle ultime ore, c'è anche quella di un intrigante 'ritorno al passato'. Non all' Arsenal , dove Gazidis è stato tra il 2009 e il 2018 , bensì nella Major League Soccer ( MLS ) statunitense.

Gazidis, come si ricorderà, nel 1994 faceva parte dello staff dirigenziale che fondò l'attuale massimo campionato di calcio a stelle e strisce. Dal 2001 al 2008 , poi, è stato vice commissario della Lega. Il suo lavoro, evidentemente, non è mai stato dimenticato.

Nelle ultime settimane, quindi, in MLS sono tornati a pensare a lui e ci sono stati dei contatti . Vedremo se Gazidis deciderà di tornare negli States. Il suo lavoro nel Milan, va detto, è stato ottimo. Ci ha messo un po' per farsi apprezzare: il primo anno e mezzo è trascorso senza 'acuti mediatici'.

Poi, però, ha lavorato egregiamente sotto il punto di vista delle sponsorizzazioni tanto è vero che, a inizio 2022, secondo lo studio 'Sponsor Value' di StageUp e Ipsos, Gazidis era il manager sportivo con maggior gradimento in Italia. Con Paolo Maldini, spesso, ha avuto visioni differenti. Ma l'armonia, nel club, non è mai mancata.