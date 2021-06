Milan, Gazidis elogia tutti: “Maldini, Pioli e squadra sono super”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ieri al canale ufficiale del club rossonero. Le sue dichiarazioni più importanti

Ieri Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV', il canale ufficiale del club rossonero, per fare il punto della stagione 2020-2021: un'annata che ha visto i rossoneri tornare, finalmente, in Champions League. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni più importanti di Gazidis sul Milan.