Milan, Gazidis ai saluti. Cardinale, prima trasferta da incubo / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Chelsea-Milan, spostando l'attenzione verso le tribune di 'Stamford Bridge'. Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan e numero uno di RedBird, ha seguito la squadra da vicino in una trasferta da incubo di cui avrebbe volentieri fatto a meno. Solito profilo basso per Gerry: zero interviste e poche informazioni. Qualche news, però, è filtrata grazie a 'Calcio e Finanza', che ha visionato un documento sui suoi poteri. Un lungo elenco che comprende, tra le alte cose, i rapporti con le autorità per il Nuovo Stadio, primo elemento di interesse di RedBird.