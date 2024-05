Milan, Garlando: “Troppi gol subiti, è mancato equilibrio. Sul mercato…”

"A prescindere dall’allenatore, serve un pivot fisico . A destra, serve più spinta di quella offerta da Calabria in una stagione deludente. Dovrà esserci un centravanti da gol che possa competere , anche atleticamente e agonisticamente, con 9 dinamici come Vlahovic e Lautaro " ha aggiunto. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Genoa, Pioli spiazza tutti: sorpresa sulla trequarti >>>

