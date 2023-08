Milan, Garlando: “Colombo non basta. Serve un 9 solido”

Luigi Garlando questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ha commentato la situazione centravanti in casa Milan, parlando delle riserve

Luigi Garlando, giornalista, ha parlato del Milan e del calciomercato rossonero. Il focus maggiore è sull'attacco, che potrebbe avere bisogno di un altro giocatore per poter essere completo. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport.

"Colombo non basta. Un club del livello e delle ambizioni del Milan deve avere un 9 di scorta solido e completo, del valore di quelli che hanno ballato sul mercato: Scamacca, Lukaku, Taremi... Non di meno". Dei nomi importanti per il Milan, giocatori che potrebbero risolvere il problema dei gol che i rossoneri hanno dalla scorsa stagione.