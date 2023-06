Milan, Garlando: “Baldanzi? Fuori c’è la fila” | NEWS

"Per ora, al mercato, ci si scanna soprattutto per gli attaccanti, ma presto toccherà ai fantasisti. A cominciare da Tommaso Baldanzi, il giovane profilo di 10 più pronto, che ha incantato al Mondiale Under 20. Riuscirà l’Empoli a tenerlo per valorizzarlo ancora di più? Fuori c’è la fila: Milan, Roma, Napoli, Lazio...". LEGGI ANCHE: Milan, capitolo Güler. Pronto il passo decisivo?